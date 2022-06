Spagna-Portogallo 1-1, Morata: “Futuro alla Juventus? Non dipende da me, non posso farci niente” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Il mio Futuro? Quando non dipende da me non posso farci niente. Devo restare concentrato qui sulla nazionale, poi si vedrà”. Lo ha detto Alvaro Morata, giocatore della Juventus ma a rischio riconferma, dopo il pareggio contro il Portogallo con la sua Spagna nella sfida di Nations League in cui ha segnato il gol del momentaneo vantaggio: “Non abbiamo concluso quando avremmo dovuto, ci è mancato quello, però abbiamo fatto una buona partita. La rivedremo, ma il calcio è così, bisogna guardare avanti. Continuiamo a lavorare, come sempre”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Il mio? Quando nonda me non. Devo restare concentrato qui sulla nazionale, poi si vedrà”. Lo ha detto Alvaro, giocatore dellama a rischio riconferma, dopo il pareggio contro ilcon la suanella sfida di Nations League in cui ha segnato il gol del momentaneo vantaggio: “Non abbiamo concluso quando avremmo dovuto, ci è mancato quello, però abbiamo fatto una buona partita. La rivedremo, ma il calcio è così, bisogna guardare avanti. Continuiamo a lavorare, come sempre”. SportFace.

