Shakira e Piqué si separano dopo un presunto tradimento del calciatore: i rumor sulla crisi della coppia (Di giovedì 2 giugno 2022) Shakira e Piqué si separano? Come quasi sempre accade nel mondo del gossip, i diretti interessati non hanno ancora commentato l’indiscrezione. Per il momento, la vicenda ricorda molto da vicino le voci sul tradimento di ASAP Rocky nei confronti di Rihanna, poi smentito dalla presunta terza incomoda con la quale il rapper avrebbe tradito la popstar. A questo giro, tocca alla cantautrice di Whenever Wherever e al campione del Barcellona. Secondo i rumor, Piqué avrebbe tradito Shakira e sarebbe tornato a vivere da solo. La bomba è stata sganciata il 31 maggio dal giornalista Emilio Perez De Rosas sul quotidiano spagnolo El Periodico. Secondo De Rosas, Gerard Piqué sarebbe tornato nel suo vecchio appartamento di via Muntaner, a Barcellona, e la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 giugno 2022)si? Come quasi sempre accade nel mondo del gossip, i diretti interessati non hanno ancora commentato l’indiscrezione. Per il momento, la vicenda ricorda molto da vicino le voci suldi ASAP Rocky nei confronti di Rihanna, poi smentito dalla presunta terza incomoda con la quale il rapper avrebbe tradito la popstar. A questo giro, tocca alla cantautrice di Whenever Wherever e al campione del Barcellona. Secondo iavrebbe traditoe sarebbe tornato a vivere da solo. La bomba è stata sganciata il 31 maggio dal giornalista Emilio Perez De Rosas sul quotidiano spagnolo El Periodico. Secondo De Rosas, Gerardsarebbe tornato nel suo vecchio appartamento di via Muntaner, a Barcellona, e la ...

cenere_dbd : sconvolto da #Piqué: in che angolo dell'universo si può tradire #Shakira? meritiamo l'estinzione - vantestuan : RT @itsbeashere: Ok quindi Pique ha tradito Shakira, un pilota è stato fermato dalla polizia in Inghilterra sotto effetto di droghe e Liam… - HopeSlash : MA IN CHE SENSO PIQUÉ HA TRADITO SHAKIRA? MA IO MI FIDAVO DI LUI Aspettavo solo che i due si lasciassero civilmente… - occhiaieviola : su sto social leggi pure che Shakira non è nulla di che e che quel cesso di Piqué è più bello di lei voi provenite… - xinupitsumu : RT @itsbeashere: Ok quindi Pique ha tradito Shakira, un pilota è stato fermato dalla polizia in Inghilterra sotto effetto di droghe e Liam… -

