Roma, l’emergenza rifiuti resta. Ora i vip sui social denunciano il degrado anche con Gualtieri (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma e i rifiuti: il sindaco non è più Virginia Raggi, ma Roberto Gualtieri, eppure l’emergenza resta. Come ai tempi della prima cittadina pentastellata, i vip che vivono nella Capitale tornano in prima linea a denunciare la spazzatura per le strade: eppure risiedono nei quartieri del centro, decisivi nella vittoria alle urne del candidato Pd lo scorso ottobre. Alle loro critiche replicano poi i normali cittadini, postando altre foto che testimoniano come i cassonetti stracolmi e l’immondizia lasciata per terra siano ancora la normalità. Tutto è partito da una foto postata su Instagram dalla showgirl Elena Santarelli e poi da alcune stories dall’attrice Claudia Gerini che ha scritto: “Come mai nessuno la pulisce ’sta città?”. Al coro si è unito poi anche Alessandro Gassmann con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)e i: il sindaco non è più Virginia Raggi, ma Roberto, eppure. Come ai tempi della prima cittadina pentastellata, i vip che vivono nella Capitale tornano in prima linea a denunciare la spazzatura per le strade: eppure risiedono nei quartieri del centro, decisivi nella vittoria alle urne del candidato Pd lo scorso ottobre. Alle loro critiche replicano poi i normali cittadini, postando altre foto che testimoniano come i cassonetti stracolmi e l’immondizia lasciata per terra siano ancora la normalità. Tutto è partito da una foto postata su Instagram dalla showgirl Elena Santarelli e poi da alcune stories dall’attrice Claudia Gerini che ha scritto: “Come mai nessuno la pulisce ’sta città?”. Al coro si è unito poiAlessandro Gassmann con ...

Advertising

drGraziArcazzo : @confundustria Deve fare come la.Jervolino....sga aspettando che arrivino i nostri a liberare Roma e poi tutti pron… - plinscky : Gualtieri: “Ecco il piano per risolvere l’emergenza rifiuti a Roma”. Gentiloni: “Basta incompetenti” dov’è questo p… - MassimoChiaram7 : RT @InfoAtac: #info #atac - Atac e Roma Capitale sostengono la raccolta fondi della Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross per l'emergen… - InfoAtac : #info #atac - Atac e Roma Capitale sostengono la raccolta fondi della Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross per… - Ljuba2000 : RT @europaverde_it: La gestione della “monnezza”, come si dice a Roma, è il tema più spinoso con cui devono fare i conti i sindaci chiamati… -