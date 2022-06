Roland Garros 2022, Gauff è già una veterana: fuori Trevisan tra gli applausi dello Chatrier (Di giovedì 2 giugno 2022) Nulla da fare per Martina Trevisan. L’azzurra, impegnata nella semifinale del Roland Garros 2022, ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-1 alla diciottenne americana Cori Gauff, impostasi dopo un’ora e ventisei minuti di gioco. Per la statunitense, che sabato se la vedrà contro la numero uno del mondo Iga Swiatek, si tratta della prima finale a livello Slam in carriera. Solamente applausi per l’azzurra. Quest’ultima è uscita dal campo tra le ovazioni di tutto il pubblico presente sul Philippe-Chatrier. Per lei si chiudono tre settimane da sogno, iniziate con il titolo a Rabat e terminate con una sconfitta in cui, nonostante anche un problemino alla coscia destra, ha lasciato come al solito tutto sul terreno di gioco. Da lunedì sarà la nuova numero uno d’Italia alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Nulla da fare per Martina. L’azzurra, impegnata nella semifinale del, ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-1 alla diciottenne americana Cori, impostasi dopo un’ora e ventisei minuti di gioco. Per la statunitense, che sabato se la vedrà contro la numero uno del mondo Iga Swiatek, si tratta della prima finale a livello Slam in carriera. Solamenteper l’azzurra. Quest’ultima è uscita dal campo tra le ovazioni di tutto il pubblico presente sul Philippe-. Per lei si chiudono tre settimane da sogno, iniziate con il titolo a Rabat e terminate con una sconfitta in cui, nonostante anche un problemino alla coscia destra, ha lasciato come al solito tutto sul terreno di gioco. Da lunedì sarà la nuova numero uno d’Italia alla ...

Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - tripps42 : RT @ItaliaTeam_it: Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam | #RolandGarros h… - sportmediaset : Trevisan, fine del sogno: in finale con la Swiatek ci va la Gauff #rolandgarros #trevisan #gauff… -