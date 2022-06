Più traffico peggiora le capacità cognitive dei bimbi a scuola. Studio spagnolo (Di giovedì 2 giugno 2022) I bambini che frequentano scuole che si trovano in strade dove il rumore del traffico è alto, mostrano uno sviluppo cognitivo più lento. Lo indica lo Studio dell'Istituto di Barcellona per la Salute Globale (ISGLOBAL) pubblicato sulla rivista PLoS Medicine. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 giugno 2022) I bambini che frequentano scuole che si trovano in strade dove il rumore delè alto, mostrano uno sviluppo cognitivo più lento. Lo indica lodell'Istituto di Barcellona per la Salute Globale (ISGLOBAL) pubblicato sulla rivista PLoS Medicine. L'articolo .

