Napoli, Galli: "Ha un grande ds come Giuntoli, è un esempio da seguire. Con Mbappé in Francia abbiamo visto qualcosa di assurdo"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Galli, agente FIFA. Sei dunque d'accordo con la politica di Aurelio De Laurentiis? "Il Napoli ha un grande direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Lui, grazie anche ai suoi collaboratori, sarebbe un esempio da seguire. Il calcio ha superato i limiti, anche in Francia con Mbappè abbiamo visto qualcosa di assurdo, ma non bisogna dare la colpa né ai tifosi, né agli agenti: solo i presidenti hanno il potere di accettare certi ingaggi. Bisogna seguire le strade tracciate da Napoli e Milan."

