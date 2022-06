Montevarchi | incendio distrugge una rimessa agricola - Cronaca - lanazione it

Advertising

qn_lanazione : Incendio distrugge una rimessa agricola a Montevarchi (#Arezzo) -

L'in una rimessa agricola aintorno alle 9,30 in via I selvatici. Le fiamme hanno distrutto un trattore, due motozappe e alcuni attrezzi che si trovavano all'interno della rimessa. ...I vigili del fuoco disono intervenuti questa mattina intorno alle ore 9.30 a, in via I Selvatici, per unche ha coinvolto una rimessa agricola. Distrutti dall'un trattore, 2 motozappe e attrezzi vari che si trovavano all'interno della rimessa. ...I vigili del fuoco del comando di Arezzo distaccamento di Montevarchi sono intervenuti, con il supporto di un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Arezzo ...Due gli incendi che nella mattina hanno impegnato i vigili del fuoco di Montevarchi: coinvolte un’auto ed una rimessa agricola. Il primo incendio si è sviluppato alle 8.30 in un’auto in viale Diaz a M ...