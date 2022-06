La storia della lectio magistralis di Putin nell’università di Berlusconi saltata all’ultimo minuto (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Universitas Libertatis di Silvio Berlusconi voleva ingaggiare Vladimir Putin per una lectio magistralis a Villa Gernetto. Ma la guerra in Ucraina ha rovinato tutto. Anche se fino a gennaio i docenti hanno provato ad avere lo Zar in videocollegamento o addirittura di persona. Lo conferma a Repubblica il prorettore dell’Università Niccolò Cusano Giovanni Puoti, che gestisce il reclutamento dei docenti: «Sì, abbiamo discusso della possibilità di invitarlo nel periodo tra dicembre e gennaio». Ma a far saltare tutto è stato l’invasione: «A quel punto il progetto l’abbiamo dovuto accantonare». Con il rammarico di Berlusconi. Che a quella presenza ci teneva assai. L’Universitas Libertatis Nell’articolo a firma di Lorenzo De Cicco si ricorda che l’ateneo voluto da ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Universitas Libertatis di Silviovoleva ingaggiare Vladimirper unaa Villa Gernetto. Ma la guerra in Ucraina ha rovinato tutto. Anche se fino a gennaio i docenti hanno provato ad avere lo Zar in videocollegamento o addirittura di persona. Lo conferma a Repubblica il prorettore dell’Università Niccolò Cusano Giovanni Puoti, che gestisce il reclutamento dei docenti: «Sì, abbiamo discussopossibilità di invitarlo nel periodo tra dicembre e gennaio». Ma a far saltare tutto è stato l’invasione: «A quel punto il progetto l’abbiamo dovuto accantonare». Con il rammarico di. Che a quella presenza ci teneva assai. L’Universitas Libertatis Nell’articolo a firma di Lorenzo De Cicco si ricorda che l’ateneo voluto da ...

