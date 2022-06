Johnny Depp e Amber Heard, la storia infinita: l'ex moglie ricorrerà in appello contro il risarcimento milionario (Di giovedì 2 giugno 2022) Amber Heard e Johnny Depp si ritroveranno ancora in tribunale. L'attrice, infatti, ha annunciato che ricorrerà in appello contro la sentenza che l'ha condannata per diffamazione dell'ex marito. Lo ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022)si ritroveranno ancora in tribunale. L'attrice, infatti, ha annunciato cheinla sentenza che l'ha condannata per diffamazione dell'ex marito. Lo ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - trash_italiano : I membri della giuria hanno stabilito che Johnny Depp dovrebbe ricevere 15 milioni di dollari come risarcimento, me… - EIGHTSVOICE : RT @carstairsjem: Ho amato Johnny Depp come attore, ma non lo guarderò mai più allo stesso modo. Non avete mai avuto un uomo violento dentr… - MirPaolucci : RT @GianniBiNa: La stenografa era dalla parte di Johnny Depp e ha stenografato all'incontrario trasformando le parole di Amber in rutti cac… -