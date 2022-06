Italia-Argentina (0-3), Scaloni: “Prestazione di alto livello” (Di giovedì 2 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato al termine della grande vittoria per tre a zero nella Finalissima contro l’Italia di Mancini. Italia-Argentina, Scaloni: “Italia squadra importante” L’ex difensore della Lazio ha parlato cosi della partita: “Innanzitutto i tifosi sono contenti, hanno visto la squadra giocare molto bene. Tutti quelli che vivono qui e sono stati qui hanno guardato una bellissima partita, i miei amici pure. Giocare contro una squadra importante non è semplice, l’Italia è una delle migliori che ci siano, ma le cose sono andare come previsto. Volevamo ristrutturare e riorganizzare la Nazionale, tornare alle nostre origini e giocare al calcio per le nostre famiglie che sono a casa e per il popolo argentino. I ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’, Lionel, ha parlato al termine della grande vittoria per tre a zero nella Finalissima contro l’di Mancini.: “squadra importante” L’ex difensore della Lazio ha parlato cosi della partita: “Innanzitutto i tifosi sono contenti, hanno visto la squadra giocare molto bene. Tutti quelli che vivono qui e sono stati qui hanno guardato una bellissima partita, i miei amici pure. Giocare contro una squadra importante non è semplice, l’è una delle migliori che ci siano, ma le cose sono andare come previsto. Volevamo ristrutturare e riorganizzare la Nazionale, tornare alle nostre origini e giocare al calcio per le nostre famiglie che sono a casa e per il popolo argentino. I ...

