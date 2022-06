Ita Airways, Baggio: “Felice e orgoglioso per dedica nuovo aereo” (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Primo volo di Ita Airways Roma Fiumicino- Buenos Aires. La partenza è stata preceduta dal taglio del nastro al gate del terminal 3. Ospite d’onore il Pallone d’oro, Roberto Baggio, a cui è stato intitolato il nuovo Airbus A350, entrato nella flotta della compagnia. “Sono Felice e orgoglioso” ha detto Baggio. “E’ una grande gioia, non è una cosa che capita spesso” dice in un incontro con la stampa all’aeroporto di Fiumicino. “L’ho saputo un paio di mesi fa e pensavo che fosse una scherzo”, confessa Baggio. “Era vero, invece, e non so come esprimere la mia gioia” aggiunge. Un decollo, quello di stasera, all’insegna anche di altre novità per la nuova immagine di Ita, tutte all’insegna del Made in Italy. Innanzitutto, le nuove divise, create da Brunello ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Primo volo di ItaRoma Fiumicino- Buenos Aires. La partenza è stata preceduta dal taglio del nastro al gate del terminal 3. Ospite d’onore il Pallone d’oro, Roberto, a cui è stato intitolato ilAirbus A350, entrato nella flotta della compagnia. “Sono” ha detto. “E’ una grande gioia, non è una cosa che capita spesso” dice in un incontro con la stampa all’aeroporto di Fiumicino. “L’ho saputo un paio di mesi fa e pensavo che fosse una scherzo”, confessa. “Era vero, invece, e non so come esprimere la mia gioia” aggiunge. Un decollo, quello di stasera, all’insegna anche di altre novità per la nuova immagine di Ita, tutte all’insegna del Made in Italy. Innanzitutto, le nuove divise, create da Brunello ...

Advertising

lifestyleblogit : Ita Airways, Baggio: 'Felice e orgoglioso per dedica nuovo aereo' - - sportli26181512 : #Baggio: 'Assurdo che l'Italia non sia di diritto al Mondiale': Il Divin Codino ha parlato al margine dell'inaugura… - LocalPage3 : Ita Airways, Baggio: 'Felice e orgoglioso per dedica nuovo aereo' - PafferInfo : L’Antitrust Ue vuole vederci chiaro sulla vendita di Ita Airways - PafferInfo : Al via il volo diretto Roma-Los Angeles di Ita Airways -