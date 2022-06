I topolini maschi odiano le banane… ecco perché

(Di giovedì 2 giugno 2022) Alcuni scienziati canadesi hanno scoperto un fatto insospettabile e curioso: ile banane. O meglio, sono terrorizzati o stressati dal profumo caratteristico di questo frutto tropicale. I responsabili della scoperta sono i ricercatori della McGill University di Montreal, Quebec, Canada. Ma cosa si nasconde dietro questa insolita avversione dei topi nei confronti della frutta? Cosa succede ai topi? (Pixabay) – www.curiosauro.itle banane? I ricercatori canadesi stavano analizzando i livelli ormonali sotto stress additivo nei. E per caso questi animaletti stavano vicini a femmine in gravidanza o in allattamento. Si è così dimostrato che nelle ...

Luce

Tra ihanno brillato tre stelle dello sci club 2010 che hanno conquistato l'intero podio: ... Infine i: nella categoria femminile ha vinto Gaia Oddis e dietro di lei Marcella Lombardi e ......un composto orale che inibisce il gene RAR - e provoca sterilità reversibile nei topi. La ... A distanza di quattro - sei settimane dalla conclusione del periodo di trattamento, isono ... L’autrice di Lucrezia Silvia Ziche: “Cari uomini, le donne diventano un mistero solo se non... Perché i topi maschi temono le banane La risposta è stata individuata in maniera del tutto casuale in occasione di uno ...Lo studio "Olfactory exposure to late-pregnant and lactating mice causes stress-induced analgesia in male mice", pubblicato recentemente su Science Perché i topi maschi hanno paura delle banane Hanno ...