Gli incontri tra Salvini e l'ambasciatore russo a Roma sono stati monitorati dai servizi segreti (Di giovedì 2 giugno 2022) Quelle visite a villa Abamelek erano state immortalate dagli occhi dell'intelligence italiana e americana. Gli incontri Salvini-Razov, all'interno della sede dell'ambasciata russa a Roma, erano già finiti nel mirino dei servizi segreti dei due Paesi. Questi continui (almeno 4) rendez-vous erano, dunque noti anche se privi – a quanto pare – di richieste formali avanzata dall'ex Ministro dell'Interno (o dal suo staff) direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe stata avvisata solamente in seguito, proprio grazie al lavoro delle intelligence. incontri Salvini-Razov monitorati dai serviti segreti italiani e americani Partiamo da un presupposto: il leader della Lega non è "vittima" di spionaggio.

