“Dietro le telecamere” Isola dei Famosi | la confessione di Clemente Russo e Laura su Nicolas

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 giugno 2022)Maddaloni controVaporidis. Stavolta ci sono andati giù pesanti contro l’ex collega naufrago dell’dei. La coppia infatti è uscita dal gioco, eliminata al televoto, l’attore invece è ancora saldamente uno dei migliori (e più amati di questa edizione). E se da una parte il consenso è altissimo per Vaporidis, le critica si sprecano. E in prima linea in questa curiosa battaglia a suon di dichiarazioni nei salotti televisivi, troviamo i coniugi. Questa settimana ad esempio sono stati ospiti di Ignazio e Valentina a L’Party. E proprio qui hanno deciso di continuare a ‘combattere’ le loro personali battaglie iniziate in Honduras. In unaa cuore aperto, gli ex naufraghi ...