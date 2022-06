Come il Milan ha costruito la rosa dello scudetto (Di giovedì 2 giugno 2022) Una delle espressioni più utilizzate per descrivere la cavalcata del Milan nelle ultime settimane è quella di chiusura di un cerchio. Per quanto una frase abusata, poche storie, in effetti, seguono la circolarità del diciannovesimo scudetto Milanista. Il Milan che si costruisce il match point battendo in casa l’Atalanta chiude il cerchio con il punto più basso della gestione Gazidis-Maldini-Massara, la sconfitta per 5-0 di Bergamo a fine 2019, con Gasperini a saltare sulle note di “chi non salta rossonero è”. Chiudere il cerchio, però, significa anche sconfiggere i propri fantasmi, e per il Milan della “banter era” il Sassuolo e Mimmo Berardi rappresentano due degli incubi più ricorrenti. Sono tante e memorabili le sbandate contro i neroverdi: l’incubo di un’ennesima prestazione epocale dell’ala ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 2 giugno 2022) Una delle espressioni più utilizzate per descrivere la cavalcata delnelle ultime settimane è quella di chiusura di un cerchio. Per quanto una frase abusata, poche storie, in effetti, seguono la circolarità del diciannovesimoista. Ilche si costruisce il match point battendo in casa l’Atalanta chiude il cerchio con il punto più basso della gestione Gazidis-Maldini-Massara, la sconfitta per 5-0 di Bergamo a fine 2019, con Gasperini a saltare sulle note di “chi non salta rossonero è”. Chiudere il cerchio, però, significa anche sconfiggere i propri fantasmi, e per ildella “banter era” il Sassuolo e Mimmo Berardi rappresentano due degli incubi più ricorrenti. Sono tante e memorabili le sbandate contro i neroverdi: l’incubo di un’ennesima prestazione epocale dell’ala ...

