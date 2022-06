Clamoroso in casa Salernitana: Sabatini verso l’addio al club (Di giovedì 2 giugno 2022) La stagione 2021/2022 si è appena conclusa e le società iniziano a preparare quella che sta per arrivare. In casa Salernitana si festeggia ancora per la miracolosa salvezza e si vuole allestire una buona squadra per il secondo anno consecutivo in Serie A. Ma c’è una notizia che può stravolgere tutto nel club campano. Walter Sabatini (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Walter Sabatini è arrivato a Salerno a gennaio, una volta che la società è stata acquistata da Danilo Iervolino. Il direttore sportivo è stato uno degli uomini chiave per la salvezza, portando a gennaio giocatori del calibro di Ederson e Verdi, fondamentali per la salvezza. Ma oggi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: Sabatini è pronto a lasciare la ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) La stagione 2021/2022 si è appena conclusa e le società iniziano a preparare quella che sta per arrivare. Insi festeggia ancora per la miracolosa salvezza e si vuole allestire una buona squadra per il secondo anno consecutivo in Serie A. Ma c’è una notizia che può stravolgere tutto nelcampano. Walter(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Walterè arrivato a Salerno a gennaio, una volta che la società è stata acquistata da Danilo Iervolino. Il direttore sportivo è stato uno degli uomini chiave per la salvezza, portando a gennaio giocatori del calibro di Ederson e Verdi, fondamentali per la salvezza. Ma oggi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava:è pronto a lasciare la ...

Advertising

Paroladeltifoso : Clamoroso scontro Iervolino-Sabatini, la situazione in casa Salernitana - SiccardiCarlo : RT @AlessandroMagg4: Virtus Bologna sulle tracce di Marco Spissu per un clamoroso ritorno. Tasselli italiani da sistemare in casa Vu Nera (… - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: Virtus Bologna sulle tracce di Marco Spissu per un clamoroso ritorno. Tasselli italiani da sistemare in casa Vu Nera (… - taradave83 : @SuperSimo_9 @GScariolo @mirkonicolino Mi spiace ma sei in fallo clamoroso, la crociata è la tua perché non ti piac… - Dondolino72 : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Clamoroso in Norvegia, il portiere rimpicciolisce la porta. L'estremo difensore del Vikings FK, l'islandese Gu… -