Cerca di recuperare il fresbee finito nel lago: un alligatore sbuca dall’acqua e lo sbrana (Di giovedì 2 giugno 2022) Stava Cercando di recuperare il suo fresbee finito accidentalmente in riva al lago quando, all’improvviso, dall’acqua è sbucato un alligatore che lo ha sbranato uccidendolo. È quanto successo in un parco pubblico della Florida, negli Stati Uniti, ad un uomo di 47 anni: si tratta del primo attacco mortale di alligatori nello stato dal 2019. Le autorità hanno spiegato che il suo corpo è stato trovato nella giornata di mercoledì 1 giugno con un braccio mozzato: la vittima è stata ritrovata in un lago al John S. Taylor Park, che si trova vicino a un campo da ‘disc golf’, un nuovo sport che combina il concetto del gioco del golf con quello del fresbee. Delle persone hanno visto il corpo con il braccio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Stavando diil suoaccidentalmente in riva alquando, all’improvviso,to unche lo hato uccidendolo. È quanto successo in un parco pubblico della Florida, negli Stati Uniti, ad un uomo di 47 anni: si tratta del primo attacco mortale di alligatori nello stato dal 2019. Le autorità hanno spiegato che il suo corpo è stato trovato nella giornata di mercoledì 1 giugno con un braccio mozzato: la vittima è stata ritrovata in unal John S. Taylor Park, che si trova vicino a un campo da ‘disc golf’, un nuovo sport che combina il concetto del gioco del golf con quello del. Delle persone hanno visto il corpo con il braccio ...

