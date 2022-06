Biden scrive al Nyt: “Ecco cosa faremo e non faremo in Ucraina” (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden martedì 31 maggio ha scritto una lettera aperta al New York Times in cui, spiegando le ragioni per le quali Washington si sta impegnando, e si impegnerà, per sostenere Kiev, ha affermato quello che gli Usa faranno in Ucraina ma soprattutto ha chiarito una volta di più quello InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joemartedì 31 maggio ha scritto una lettera aperta al New York Times in cui, spiegando le ragioni per le quali Washington si sta impegnando, e si impegnerà, per sostenere Kiev, ha affermato quello che gli Usa faranno inma soprattutto ha chiarito una volta di più quello InsideOver.

Advertising

ilcorriereblog : - marino29b : RT @micor55: Pure il New York Times scrive tutti gli errori di Biden e il perché la Russia doveva attaccare Da noi se scrivi cose del gen… - mauravalenti : RT @micor55: Pure il New York Times scrive tutti gli errori di Biden e il perché la Russia doveva attaccare Da noi se scrivi cose del gen… - fashionart19 : RT @micor55: Pure il New York Times scrive tutti gli errori di Biden e il perché la Russia doveva attaccare Da noi se scrivi cose del gen… - matteoc1951 : RT @micor55: Pure il New York Times scrive tutti gli errori di Biden e il perché la Russia doveva attaccare Da noi se scrivi cose del gen… -