2 Giugno, Mattarella: 'L'Italia si muove per la pace'. Parata ai Fori, sfilano medici e Sindaci (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo due anni di fermo per il Covid, torna la Parata del 2 Giugno, Festa della Repubblica, con il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori. Per la prima volta partecipano i rappresentanti della ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo due anni di fermo per il Covid, torna ladel 2, Festa della Repubblica, con il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori. Per la prima volta partecipano i rappresentanti della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla cerimonia al Quirinale in occasione del 2 giugno non ci saranno gli ambasciatori di Russia e Bielorussia. Prev… - repubblica : Quirinale, al concerto del 2 giugno non invitati gli ambasciatori russo e bielorusso. Mattarella: ripristinare la l… - Agenzia_Ansa : 2 GIUGNO | 'La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati… - marrovello : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY 2 giugno. “Ci vuole il contraddittorio!”, Emanuele Filiberto sale sul palco con Mattarella - di Luigi Rivo… - CreMaDrifter : RT @Libero_official: In occasione del #2giugno, la lettera di #Mattarella: le parole del capo dello #Stato sembrano affrancare l'#Italia da… -