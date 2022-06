Zinchenko scoppia a piangere: “È impossibile descrivere la sensazione se non la si prova. L’Ucraina è un paese che vuole restare libero” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Durante la conferenza stampa, Zinchenko è scoppiato a piangere ripensando alla grave situazione che L’Ucraina sta vivendo. Ecco le sue parole. “Prima di tutto, vorrei ringraziare la Federcalcio scozzese, la loro squadra nazionale, lo staff tecnico e i calciatori per il supporto e l’assistenza forniti al popolo ucraino. L’umore è quello che è. Ognuno di noi conosce la situazione nel nostro paese. Voglio assicurare a tutti che domani daremo il 200% in campo. È impossibile descrivere la sensazione se non la si prova. L’Ucraina è un paese che vuole restare libero. Non ho pensato di arruolarmi.” SOGNO – Si gioca per un sogno. Il Mondiale. Il difensore ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Durante la conferenza stampa,to aripensando alla grave situazione chesta vivendo. Ecco le sue parole. “Prima di tutto, vorrei ringraziare la Federcalcio scozzese, la loro squadra nazionale, lo staff tecnico e i calciatori per il supporto e l’assistenza forniti al popolo ucraino. L’umore è quello che è. Ognuno di noi conosce la situazione nel nostro. Voglio assicurare a tutti che domani daremo il 200% in campo. Èlase non la siè unche. Non ho pensato di arruolarmi.” SOGNO – Si gioca per un sogno. Il Mondiale. Il difensore ...

