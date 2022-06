Valentino Rossi con la sua Giulietta: “Fare il papà è una figata” (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nascita della sua prima figlia gli ha cambiato la vita, e non potrebbe essere più felice di così. “Fare il genitore è una figata”, ha detto con decisione Valentino Rossi. La sua Giulietta, nata a marzo, lo ha riempito di gioia. La paternità è arrivata in concomitanza con l’addio alle gare in moto: “Sto bene, sono contento, la mia carriera è stata fantastica, quindi era il momento giusto per smettere” ha commentato. Rossi e Francesca Sofia Novello affrontano la loro esperienza da genitori con il cuore pieno di amore e grande entusiasmo: “Ci stiamo divertendo” ha rivelato Valentino. “Fare il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina. Abbiamo dato loro una seconda giovinezza” ha dichiarato a Sky l’ex pilota. La bimba ha un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nascita della sua prima figlia gli ha cambiato la vita, e non potrebbe essere più felice di così. “il genitore è una”, ha detto con decisione. La sua, nata a marzo, lo ha riempito di gioia. La paternità è arrivata in concomitanza con l’addio alle gare in moto: “Sto bene, sono contento, la mia carriera è stata fantastica, quindi era il momento giusto per smettere” ha commentato.e Francesca Sofia Novello affrontano la loro esperienza da genitori con il cuore pieno di amore e grande entusiasmo: “Ci stiamo divertendo” ha rivelato. “il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina. Abbiamo dato loro una seconda giovinezza” ha dichiarato a Sky l’ex pilota. La bimba ha un ...

