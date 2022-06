Uomini e Donne, Luca e Soraia: il web ironizza sul regalo di Ida e Gemma (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sia Gemma Galgani che Ida Platano hanno voluto fare un regalo alla nuova coppia che si è formata a Uomini e Donne, ovvero Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. Ma i doni scelti dalle due dame del trono over, che Luca e Soraia hanno scartato in un video pubblicato su Witty TV, hanno scatenato l’ironia del web. Gemma Galgani infatti ha regalato alla coppia un portacandela a forma di faro, che sul web hanno definito “una cinesata” e “comprato da un negozio di quelli tutto a un euro”, mentre Ida Platano ha regalato all’ex tronista… un paio di calzini! “Ma si possono regalare un paio di calzini a una scelta?!” ha scritto un utente sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne, facendo letteralmente il ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 giugno 2022) SiaGalgani che Ida Platano hanno voluto fare unalla nuova coppia che si è formata a, ovveroSalatino eAllam Ceruti. Ma i doni scelti dalle due dame del trono over, chehanno scartato in un video pubblicato su Witty TV, hanno scatenato l’ironia del web.Galgani infatti ha regalato alla coppia un portacandela a forma di faro, che sul web hanno definito “una cinesata” e “comprato da un negozio di quelli tutto a un euro”, mentre Ida Platano ha regalato all’ex tronista… un paio di calzini! “Ma si possono regalare un paio di calzini a una scelta?!” ha scritto un utente sulla pagina Instagram ufficiale di, facendo letteralmente il ...

