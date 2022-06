Sant’Angelo a Cupolo | rete idrica | variante al progetto del 2018

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’Amministrazione comunale ha attenzionato l’annosa questione dell’approvvigionamento idrico che, soprattutto nei mesi estivi, crea non pochi disagi ai cittadini della parte bassa del comune. Gli abitanti di Perrillo, Maccoli, Motta e Panelli hanno da sempre lamentato la scarsa portata dell’acquedotto. C’è chi sostiene che i serbatoi di accumulo siano insufficienti, visto il considerevole aumento delle utenze rispetto a quando furono realizzati, e c’è chi invece ritiene che il problema sia dovuto allaprincipale, non sufficientemente alimentata. Con l’approvazione dellain corso d’opera dell’11 febbraio scorso, l’amministrazione Cataffo, ha voluto rivedere ilinziale deliberato neldalla precedente ...

