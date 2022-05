Roland Garros 2022: Nadal vince un’epica partita contro Djokovic e conquista la semifinale (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’una di notte è scoccata da un quarto d’ora quando Rafael Nadal trova il vincente di rovescio che lo porta in semifinale al Roland Garros 2022. Lo spagnolo fa suo il cinquantanovesimo capitolo dell’eterna rivalità contro Novak Djokovic, battendo il serbo al termine di un epico match in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6 dopo quattro ore e sedici minuti di assoluto spettacolo. Lo spagnolo si prende la rivincita sul serbo, che lo aveva sconfitto lo scorso anno in semifinale a Parigi, portando a 29 le vittorie contro il numero uno del mondo nei loro scontri. Una partita incredibile, che sembrava proiettata al quinto set e che invece ha visto la clamorosa rimonta nel quarto dello spagnolo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’una di notte è scoccata da un quarto d’ora quando Rafaeltrova ilnte di rovescio che lo porta inal. Lo spagnolo fa suo il cinquantanovesimo capitolo dell’eterna rivalitàNovak, battendo il serbo al termine di un epico match in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6 dopo quattro ore e sedici minuti di assoluto spettacolo. Lo spagnolo si prende la rivincita sul serbo, che lo aveva sconfitto lo scorso anno ina Parigi, portando a 29 le vittorieil numero uno del mondo nei loro scontri. Unaincredibile, che sembrava proiettata al quinto set e che invece ha visto la clamorosa rimonta nel quarto dello spagnolo, ...

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - gippu1 : Gli ultimi quattro tennisti italiani ad arrivare in semifinale in uno Slam sono tutti tifosi della #Fiorentina (Ber… - OA_Sport : Una partita incredibile tra due grandissimi campioni. Nadal batte Djokovic dopo quattro ore e vola in semifinale - IlgoldiDhorasoo : @enricoI00 Ha reso il Roland Garros un fortino allucinante elevandolo a simbolo di Rafael Nadal, e devono tifare per Djokovic. Impazzisco -