Reddito di cittadinanza e nuovi controlli incrociati al via: ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un'estensione del meccanismo dei controlli sul Reddito di cittadinanza con il beneficio di un protocollo tra Inps e Ministero della Giustizia. Lo annuncia, in un comunicato dell'1 giugno 2022, l'ente previdenziale. La novità prevede uno scambio di informazioni che sia utile a determinare concessioni o revoche della misura di sostegno. Inps trasmetterà un elenco costantemente aggiornato I controlli su percettori e richiedenti del Reddito di cittadinanza saranno svolti attraverso la trasmissione al Ministero della Giustizia di un elenco costantemente aggiornato. In tal modo si avrà la possibilità di verificare l'eventuale presenza di condanne nel casellario giudiziario con «sentenza passata - si legge - in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'art. 7, comma 3, del DL ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un'estensione del meccanismo deisuldicon il beneficio di un protocollo tra Inps e Ministero della Giustizia. Lo annuncia, in un comunicato dell'1 giugno 2022, l'ente previdenziale. La novità prevede uno scambio di informazioni che sia utile a determinare concessioni o revoche della misura di sostegno. Inps trasmetterà un elenco costantemente aggiornato Isu percettori e richiedenti deldisaranno svolti attraverso la trasmissione al Ministero della Giustizia di un elenco costantemente aggiornato. In tal modo si avrà la possibilità di verificare l'eventuale presenza di condanne nel casellario giudiziario con «sentenza passata - si legge - in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'art. 7, comma 3, del DL ...

