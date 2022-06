Raidue | “Ascolti bassi, il programma si ferma”: salta tutto, a settembre non torna in onda (Di mercoledì 1 giugno 2022) Pessime notizie per un noto programma di Raidue. Il verdetto sembra definitivo, gli Ascolti sono decisivi: cambia tutto Rai2 (Youtube)Il secondo canale della Rai sono diversi anni che cerca di rinnovarsi. Una delle prime mosse attuate da Raidue, nell’ottica proprio di stravolgere la propria identità, è stata quella di includere in molti dei propri progetti Stefano de Martino. Il ballerino e conduttore ha lasciato Amici proprio per entrare a far parte della squadra di Rai2, prima con Made in Sud e poi con Stasera tutto è Possibile. Nelle ultime ore, però, uno dei programmi pensati dal secondo canale proprio per la rinnovazione interna ha dato bassissimi Ascolti. La scelta sembra quindi definitiva, dall’anno prossimo ci sarà un cambio radicale: si ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 1 giugno 2022) Pessime notizie per un notodi. Il verdetto sembra definitivo, glisono decisivi: cambiaRai2 (Youtube)Il secondo canale della Rai sono diversi anni che cerca di rinnovarsi. Una delle prime mosse attuate da, nell’ottica proprio di stravolgere la propria identità, è stata quella di includere in molti dei propri progetti Stefano de Martino. Il ballerino e conduttore ha lasciato Amici proprio per entrare a far parte della squadra di Rai2, prima con Made in Sud e poi con Staseraè Possibile. Nelle ultime ore, però, uno dei programmi pensati dal secondo canale proprio per la rinnovazione interna ha datossimi. La scelta sembra quindi definitiva, dall’anno prossimo ci sarà un cambio radicale: si ...

Advertising

L_CdM : RT @EndemolShineIT: Record d’ascolti per il debutto di #Bossinincognito! La 1pt della nuova stagione con @Max_Giusti ha conquistato su @Rai… - FraChirulli : RT @EndemolShineIT: Record d’ascolti per il debutto di #Bossinincognito! La 1pt della nuova stagione con @Max_Giusti ha conquistato su @Rai… - EndemolShineIT : Record d’ascolti per il debutto di #Bossinincognito! La 1pt della nuova stagione con @Max_Giusti ha conquistato su… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 31 maggio 2022: Raoul Bova e un super Max Giusti battono Rai1. “Giustizia per tutti” 16,1%, “Boss in inc… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 31 maggio 2022: Raoul Bova e un super Max Giusti battono Rai1. “Giustizia per tutti” 16,1%, “Boss in inc… -