Proposta di legge, ecco perché serve la Giornata nazionale della democrazia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Quale sarebbe stata la nostra storia nazionale se il 18 aprile del 1948 il Fronte popolare, egemonizzato dal Partito comunista, avesse vinto le prime elezioni politiche dell'Italia repubblicana? La nostra giovane democrazia sarebbe diventata adulta o la vittoria delle sinistre avrebbe comportato il passaggio del nostro Paese nell'orbita sovietica? Quel 18 aprile, agli albori della Guerra Fredda, dopo mesi di tensioni nelle piazze e i rischi di una nuova guerra civile, gli italiani furono chiamati a scegliere non solo quali forze politiche avrebbero governato il Paese, ma da quale parte del mondo stare. E gli italiani scelsero l'Occidente, scelsero la democrazia. Mai come oggi, con una guerra in Europa scatenata dalla Russia, sentiamo forte il valore di quell'esito elettorale. Un esito che permise all'Italia di ...

