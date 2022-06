Pioggia di polemiche per Alex Wyse: accusato di aver stonato al Battiti Live (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alex Wyse è stato uno dei cantanti protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Anche se non è riuscito a vincere, le sue performance, fin dall’inizio, hanno emozionato l’affezionato pubblico di Canale 5. Il cantautore, infatti, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter stare sul palco. Ad oggi, grazie alla partecipazione a numerosi eventi, sta continuando a entusiasmare tutti i suoi fan. Nelle ultime ore, è stato anche ospite a Battiti Live On The Road. Purtroppo, dopo la sua esibizione, i social sono stati invasi da una Pioggia di polemiche. In difesa del suo ex compagno di avventura, è intervenuto anche Luca D’Alessio, conosciuto in arte con il nome di LDA. Alex Wyse al centro della bufera: accusato ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 giugno 2022)è stato uno dei cantanti protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Anche se non è riuscito a vincere, le sue performance, fin dall’inizio, hanno emozionato l’affezionato pubblico di Canale 5. Il cantautore, infatti, ha dimostrato die tutte le carte in regola per poter stare sul palco. Ad oggi, grazie alla partecipazione a numerosi eventi, sta continuando a entusiasmare tutti i suoi fan. Nelle ultime ore, è stato anche ospite aOn The Road. Purtroppo, dopo la sua esibizione, i social sono stati invasi da unadi. In difesa del suo ex compagno di avventura, è intervenuto anche Luca D’Alessio, conosciuto in arte con il nome di LDA.al centro della bufera:...

