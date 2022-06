Picchia e chiude in figlio di 3 anni in camera solo con un secchio di acqua (Di mercoledì 1 giugno 2022) Trieste – Ha maltrattato il proprio bambino, di tre anni, perché a suo dire troppo vivace sculacciandolo e chiudendolo nella sua cameretta con solo un secchio colmo di acqua perché potesse bere.Una punizione violenta tanto che la polizia di un piccolo paese della Germania, dove si sono verificati i fatti, aveva emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della madre, una donna di 30 anni, di nazionalità rumena.Oggi la donna è stata arrestata dai carabinieri e ristretta nel carcere di Venezia dove resterà in attesa dell’estradizione. Rischia una pena non superiore a 10 anni di reclusione. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Trieste – Ha maltrattato il proprio bambino, di tre, perché a suo dire troppo vivace sculacciandolo endolo nella sua cameretta conuncolmo diperché potesse bere.Una punizione violenta tanto che la polizia di un piccolo paese della Germania, dove si sono verificati i fatti, aveva emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della madre, una donna di 30, di nazionalità rumena.Oggi la donna è stata arrestata dai carabinieri e ristretta nel carcere di Venezia dove resterà in attesa dell’estradizione. Rischia una pena non superiore a 10di reclusione. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

