Perché ci piace così tanto il Real Madrid (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alla fine l’ha vinta lo stesso il Real Madrid e non si è più parlato del gol annullato a Benzema a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Un gol che, però, è tanto significativo della partita e delle differenze tra le due squadre quanto lo è stato quello decisivo di Vinicius Junior. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, dicevamo, Alaba si alza sulla linea del centrocampo e da sinistra lancia in diagonale per Benzema, scattato alle spalle di van Dijk e davanti a Robertson. Benzema controlla col destro sullo spigolo dell’area piccola, rientra prendendo in controtempo Robertson che lo aveva recuperato e poi per qualche ragione esita prima di tirare di sinistro. Alisson gli arriva quasi addosso e lui si gira con l’interno destro dando quasi le spalle alla porta. Alisson cade in ginocchio ma anche Benzema non ha la coordinazione per ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alla fine l’ha vinta lo stesso ile non si è più parlato del gol annullato a Benzema a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Un gol che, però, èsignificativo della partita e delle differenze tra le due squadre quanto lo è stato quello decisivo di Vinicius Junior. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, dicevamo, Alaba si alza sulla linea del centrocampo e da sinistra lancia in diagonale per Benzema, scattato alle spalle di van Dijk e davanti a Robertson. Benzema controlla col destro sullo spigolo dell’area piccola, rientra prendendo in controtempo Robertson che lo aveva recuperato e poi per qualche ragione esita prima di tirare di sinistro. Alisson gli arriva quasi addosso e lui si gira con l’interno destro dando quasi le spalle alla porta. Alisson cade in ginocchio ma anche Benzema non ha la coordinazione per ...

BiancaMeravigl1 : RT @CristinaMolendi: Sacrosante parole del prof.#Parsi. Uomo integerrimo, preparato e intelligente. E da quando disse che non sarebbe più a… - plmokwxqaz : comunque mascolinità tossica perché mi mette mi piace ad OGNI storia tranne quella dei conigli cioè - Turi_000 : @FiorellaMannoia @alex_orlowski Guarda che sono statistiche .. nomi che vengono fuori da dei conti su dati reali È… - Enzolott : RT @1926_cri: Non sopporto chi difende De Laurentiis sempre, senza mai muovere una critica perché ama il personaggio e vabbuò, è papà. Al… - Danieldany1278 : Quando trovate davanti a voi qualcuno che ha un 'evidente' difetto fisico o anche non così evidente, dovete farvi i… -