MotoGP, Bastianini o Martin al fianco di Bagnaia in Ducati nel 2023? Ciabatti: "Il nome entro l'estate" (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Ducati mette in archivio il trionfo di Francesco Bagnaia al Mugello e si rimbocca le maniche in vista del futuro. Non solo pensando al Gran Premio di Catalogna del prossimo weekend, non solo in vista del prosieguo della stagione ma, anche e soprattutto, ragionando su quello che accadrà nel Mondiale MotoGP 2023. La grande domanda che accompagnerà i prossimi mesi per la scuderia di Borgo Panigale sarà solamente una: "Chi vedremo al fianco di Pecco nel team Factory nel prossimo campionato"? Se, ad inizio stagione tutto sembrava portare verso il nome di Jorge Martin, con il passare delle gare Enea Bastianini ha recuperato ampiamente posizioni in questo derby interno, con Jack Miller che ormai da tempo ha capito, suo malgrado, che nel ...

