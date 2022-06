Mascherine e green pass: cosa cambia tra il primo e il 15 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) cambiano ancora le regole riguardanti le Mascherine e il green pass: tra il primo e il 15 giugno si allenteranno di nuovo le restrizioni in vigore nel nostro paese, conducendoci pian piano verso l’uscita dallo stato di emergenza sanitaria. Sono tante le novità che influenzeranno la nostra quotidianità: da Palazzo Chigi è trapelato un piano che divide mezzi di trasporto e luoghi pubblici, dato che l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso si avvicina alla scadenza. green pass, cosa cambierà Ormai ci siamo: nei prossimi giorni scadranno alcune delle restrizioni ancora in vigore in Italia per contenere la diffusione della pandemia da Covid 19. Dal 1 giugno infatti non sarà più necessario presentare il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 giugno 2022)no ancora le regole riguardanti lee il: tra ile il 15si allenteranno di nuovo le restrizioni in vigore nel nostro paese, conducendoci pian piano verso l’uscita dallo stato di emergenza sanitaria. Sono tante le novità che influenzeranno la nostra quotidianità: da Palazzo Chigi è trapelato un piano che divide mezzi di trasporto e luoghi pubblici, dato che l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso si avvicina alla scadenza.cambierà Ormai ci siamo: nei prossimi giorni scadranno alcune delle restrizioni ancora in vigore in Italia per contenere la diffusione della pandemia da Covid 19. Dal 1infatti non sarà più necessario presentare il ...

