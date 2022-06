Manzini si sfoga | “Il mio ex mi picchiava tantissimo e mi tradiva”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Negli anni Francescasi è fatta apprezzare dal grande pubblico a Striscia la Notizia, Amici Celebrities, Matrix, e Tale e Quale Show. In scena ha regalato attimi di spensieratezza e sorrisi, ma la comica (come la sua collega Valeria Graci) non ha un passato serenissimo. Nel suo libro autobiografico Stay Manza, Francescaracconta un’adolescenza segnata da violenze, delusioni, sofferenze e disturbi alimentari. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’attrice ha anche rivelato di essere stata picchiata da uno dei suoi ex fidanzati: “Mitanto, poi beveva e mi. Mi aveva annientata e avevo anche abbandonato tutti i miei sogni“. Per fortuna – come dice Carmelita – ‘tanto poi esce il sole’… Francesca: “Il mio ex mi menava, beveva ...