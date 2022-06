Maggio da record per DR Automobiles Groupe nella debacle del mercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) DR Automobiles Groupe sugli scudi, al contrario del mercato auto . In cinque mesi, con 7.598 targhe , il Costruttore di Isernia ha quasi raggiunto i volumi totali dello scorso anno (8.362 ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) DRsugli scudi, al contrario delauto . In cinque mesi, con 7.598 targhe , il Costruttore di Isernia ha quasi raggiunto i volumi totali dello scorso anno (8.362 ...

Advertising

fattoquotidiano : L''IMPRONTA UMANA' Maggio è stato uno tra i mesi più caldi e secchi in due secoli di rilevazioni meteo... [di… - tutto_travaglio : #Ascolti Tv Analisi 31 maggio 2022: “Giustizia per tutti” chiude bene. “Boss in incognito” parte col botto e traina… - Tarallucci_Vino : IL SUICIDIO DELL'EUROPA L'inflazione nella zona euro ha raggiunto il record dell'8.1% a maggio ?? Spegnete i Fake… - Laura51478782 : RT @ilbisa2: Record inflazione a maggio sale del +6,9% - RenzoCianchetti : RT @ilbisa2: Record inflazione a maggio sale del +6,9% -