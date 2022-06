LIVE Italia-Argentina 0-2, La Finalissima 2022 in DIRETTA: dominio Albiceleste nei primi 45 minuti (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.39 Altra qualità ed altra intensità: l’Argentina sta dando una lezione di calcio ai ragazzi di Mancini, troppo prevedibili e molli, quasi mai pericolosi. FINISCE IL PRIMO TEMPO! Argentina AVANTI 2-0 SULL’Italia NELLA Finalissima. 47? Lautaro innesca Di Maria in profondità con una palla con i tempi perfetti: scavetto e Donnarumma battuto. 46? DI MARIA!!! IL RADDOPPIO DELL’Argentina! 45? L’Argentina può attingere anche dalla panchina nel secondo tempo con Papu Gomez e Dybala. 43? Punizione per l’Italia: De Paul ha commesso fallo su Emerson Palmieri. 42? Non esce l’Italia dalla ragnatela dell’Argentina. 40? Bonucci ha chiesto immediatamente scusa, comprendendo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.39 Altra qualità ed altra intensità: l’sta dando una lezione di calcio ai ragazzi di Mancini, troppo prevedibili e molli, quasi mai pericolosi. FINISCE IL PRIMO TEMPO!AVANTI 2-0 SULL’NELLA. 47? Lautaro innesca Di Maria in profondità con una palla con i tempi perfetti: scavetto e Donnarumma battuto. 46? DI MARIA!!! IL RADDOPPIO DELL’! 45? L’può attingere anche dalla panchina nel secondo tempo con Papu Gomez e Dybala. 43? Punizione per l’: De Paul ha commesso fallo su Emerson Palmieri. 42? Non esce l’dalla ragnatela dell’. 40? Bonucci ha chiesto immediatamente scusa, comprendendo ...

