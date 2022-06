Lazio su Ilic | ma spunta il nome di Denis Suarez

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA - Più spine che rose, al momento. E' il mercato della, in stallo per l'impasse di alcune operazioni e perché appeso anche al futuro di Milinkovic . L'eventuale partenza di Sergej può ...

ROMA - Più spine che rose, al momento. E' il mercato della, in stallo per l'impasse di alcune operazioni e perché appeso anche al futuro di Milinkovic . L'eventuale partenza di Sergej può incrementare il budget di spesa altrimenti bisognerà sperare in ...Se la, dopo gli impegni europei, ha viaggiato ad una media di 0,60 punti a partita, vien da ... Allan e, avendo già incassato l'arrivo di Marcos Antônio dallo Shakhtar. Se c'è un ...C’è un doppio piano di mercato, uno con la conferma di Milinkovic, uno senza. E non è detto che Luis Alberto resti, ci sono nuovi rumors sul Siviglia. Con i soldi di Sergej si potrebbe puntare qualche ...Lotito avrebbe fatto la prima offerta per portare Casale alla Lazio, ma il presidente del Verona Setti l'avrebbe declinata ...