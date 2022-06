L’avanzata di Putin nel Donbass. Micalessin: “Russi salutati da liberatori” (Di mercoledì 1 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/Micalessin-1.mp4 Come procede la guerra nel Donbass? Per capirlo, bisogna ascoltare la parole di Gian Micalessin, inviato nel Lugansk a seguire L’avanzata delle truppe russe negli oblast rivendicati dai separatisti. “Siamo al tramonto delle illusioni di chi pronosticava una facile sconfitta russa qui in Ucraina. Le sconfitte di Kiev e Kharkiv sono stata sconfitte effimere determinate da un sostanziale gigantesco errore strategico russo unito a condizioni ambientali che favorivano l’uso di armi occidentali. Qui, invece, la Russia usa l’artiglieria pesante e cerca di chiudere in sacche concentriche il nemico costringendolo alla resa e alla fuga”. Ma sopratutto, spiega Micalessin durante l’intervento a Quarta Repubblica, “è ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/-1.mp4 Come procede la guerra nel? Per capirlo, bisogna ascoltare la parole di Gian, inviato nel Lugansk a seguiredelle truppe russe negli oblast rivendicati dai separatisti. “Siamo al tramonto delle illusioni di chi pronosticava una facile sconfitta russa qui in Ucraina. Le sconfitte di Kiev e Kharkiv sono stata sconfitte effimere determinate da un sostanziale gigantesco errore strategico russo unito a condizioni ambientali che favorivano l’uso di armi occidentali. Qui, invece, laa usa l’artiglieria pesante e cerca di chiudere in sacche concentriche il nemico costringendolo alla resa e alla fuga”. Ma sopratutto, spiegadurante l’intervento a Quarta Repubblica, “è ...

