L’appello di Papa Francesco: “Non si usi il grano come arma di guerra” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra”. È L’appello lanciato questa mattina da Papa Francesco al termine della consueta udienza generale del mercoledì. Papa Francesco: “Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina” “Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina – ha detto il Santo Padre -, da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente i Paesi più poveri”. “Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi. Per favore – ha ripetuto Papa Francesco -, non si usi il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Per favore, non si usi il, alimento di base,di”. Èlanciato questa mattina daal termine della consueta udienza generale del mercoledì.: “Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione deldall’Ucraina” “Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione deldall’Ucraina – ha detto il Santo Padre -, da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente i Paesi più poveri”. “Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi. Per favore – ha ripetuto-, non si usi il ...

