Judo, Grand Slam Tbilisi 2022: 16 azzurri iscritti, Manuel Lombardo torna in gara nei 73 kg (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due mesi di pausa, riparte questo weekend il World Tour di Judo con il Grand Slam di Tbilisi 2022, previsto da venerdì 3 a domenica 5 giugno. Si tratta di fatto dell’ultimo torneo del circuito maggiore che non assegna punti per il ranking olimpico, infatti a partire dal prossimo Grand Slam di Ulaanbaatar scatterà ufficialmente il biennio di qualificazione a cinque cerchi per Parigi 2024. L’Italia si presenta nella capitale georgiana con una rappresentativa abbastanza nutrita, formata complessivamente da 16 atleti distribuiti equamente tra categorie maschili e femminili. Nell’elenco degli azzurri in gara spicca il nome di Manuel Lombardo, al rientro in una competizione internazionale dopo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due mesi di pausa, riparte questo weekend il World Tour dicon ildi, previsto da venerdì 3 a domenica 5 giugno. Si tratta di fatto dell’ultimo torneo del circuito maggiore che non assegna punti per il ranking olimpico, infatti a partire dal prossimodi Ulaanbaatar scatterà ufficialmente il biennio di qualificazione a cinque cerchi per Parigi 2024. L’Italia si presenta nella capitale georgiana con una rappresentativa abbastanza nutrita, formata complessivamente da 16 atleti distribuiti equamente tra categorie maschili e femminili. Nell’elenco degliinspicca il nome di, al rientro in una competizione internazionale dopo ...

Advertising

FijlkamOfficial : Europei veterani domani al via e poi Grand Slam e Cup Junior - BiancoN1091896 : @DocRiserva Ottima lista. Mancano solo alcuni dei miei preferiti, e sono: Gakeen ( Magnetico Robot ) per i Robot e… - Fispic_official : IBSA #Judo Grand Prix ?? Dopo il bronzo ?? di Asia Giordano, altre due medaglie per gli azzurri in #Kazakistan! Valer… - JudoTalk : RT @Fispic_official: #Judo, azzurri in #Kazakistan per l'IBSA Grand Prix 2022! ???? ?? - Fispic_official : #Judo, azzurri in #Kazakistan per l'IBSA Grand Prix 2022! ???? ?? -