Johnny Depp vince la causa (Di mercoledì 1 giugno 2022) La giuria ha riscontrato che Amber Heard ha diffamato Johnny Depp quando ha scritto un editoriale sul «Washington Post» nel 2018 alludendo alle sue precedenti esperienze di violenza domestica, e L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - trash_italiano : I membri della giuria hanno stabilito che Johnny Depp dovrebbe ricevere 15 milioni di dollari come risarcimento, me… - Flavr7 : RT @ChanceGardi: La giuria ha sentenziato che Amber Heard ha diffamato Johnny Depp - ilmessaggeroit : Johnny Depp festeggia: «La verità non muore mai, sei anni fa la mia vita è cambiata per sempre» -