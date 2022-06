Il governo francese ha vietato i termini inglesi nei videogame

Advertising

mcominney : @Redhead_Naya Il governo francese ha già avanzato dei sospetti... - My_Salute : ???? Il governo francese ha consegnato all'Ucraina attrezzature per soccorritori e medici - biondi_danilo : @Mattia6Fernando @FratellidItalia @GiorgiaMeloni E' già tardi. 12 anni di troppa Costituzione e poca Democrazia non… - ValerioMoggia : Il governo francese, ieri, diceva di aver individuato 30-40.000 tifosi inglesi con biglietti falsi. Le autorità del… - pallonatefaccia : I dirigenti dello Stade de France, sede della finale di Champions League, hanno comunicato che i biglietti falsi in… -

Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire ritiene che l'economianon entrera' in recessione quest'anno, nonostante le difficolta' causate dalla guerra in ... Ilha in programma di ...... guardando anche ai prossimi grandi eventi che la capitaleospiterà: la coppa del mondo di ... Si parla delle misure che ilsta preparando per aiutare le famiglie in difficoltà a causa ...La notizia è che i vettori hanno chiesto al governo di concedere loro accesso ai dati del Fisco ... Le Monde Ucraina in apertura su Le Monde, con lo spunto della visita a Kiev della ministra francese ...Il governo della Francia ha ordinato ai dipendenti statali di non utilizzare termini videoludici inglesi come “esports”, “streamer” o “cloud gaming”, ma di tradurli in francese. A riportare questa biz ...