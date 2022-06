I contratti in bianco, il rigore parato a Baggio e l’amore per il Napoli: Batman si racconta (VIDEO) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPino Taglialatela, ex portiere del Napoli, si racconta ai microfoni di Starcasinò Sport ripercorrendo le principali tappe della sua avventura con la maglia azzurra. 17.940 minuti, 203 presenze, 63 clean sheet: Taglialatela è uno dei giocatori della storia partenopea che più ha amato giocare per la squadra e indossare la maglia azzurra. Il portiere nativo di Ischia si è raccontato a StarCasinò Sport, sponsor istituzionale della SSC Napoli, per ripercorrere le tappe della sua intensa esperienza napoletana, che lo ha reso un idolo dei tifosi. Da Ischia al San Paolo Ischitano di nascita e tifoso del Napoli fin da bambino, Pino ha ricordato la prima volta allo stadio San Paolo, ora Stadio Maradona: “Il mio primo giorno a Napoli è stato nel 1978, quando sono andato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPino Taglialatela, ex portiere del, siai microfoni di Starcasinò Sport ripercorrendo le principali tappe della sua avventura con la maglia azzurra. 17.940 minuti, 203 presenze, 63 clean sheet: Taglialatela è uno dei giocatori della storia partenopea che più ha amato giocare per la squadra e indossare la maglia azzurra. Il portiere nativo di Ischia si èto a StarCasinò Sport, sponsor istituzionale della SSC, per ripercorrere le tappe della sua intensa esperienza napoletana, che lo ha reso un idolo dei tifosi. Da Ischia al San Paolo Ischitano di nascita e tifoso delfin da bambino, Pino ha ricordato la prima volta allo stadio San Paolo, ora Stadio Maradona: “Il mio primo giorno aè stato nel 1978, quando sono andato ...

