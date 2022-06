Gli Stati Uniti mettono un freno alla tensione in Ucraina (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il presidente Biden ha chiarito che le armi fornite all’Ucraina non avranno una gittata capace di raggiungere il territorio russo. Washington torna su una posizione difensiva per gestire con attenzione i rapporti deteriorati con Mosca. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il presidente Biden ha chiarito che le armi fornite all’non avranno una gittata capace di raggiungere il territorio russo. Washington torna su una posizione difensiva per gestire con attenzione i rapporti deteriorati con Mosca. Leggi

