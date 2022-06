Gli Stati Uniti daranno all’Ucraina dei missili a medio raggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo ha annunciato Joe Biden con un articolo sul New York Times, accogliendo le richieste del governo ucraino Leggi su ilpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo ha annunciato Joe Biden con un articolo sul New York Times, accogliendo le richieste del governo ucraino

Pubblicità

DavidPuente : Due video sono stati utilizzati per sostenere che gli ucraini festeggiano l'arrivo dei soldati russi. Peccato che e… - La7tv : #lariachetira @MGMaglie: 'Matteo Salvini non è filorusso. Sono una sua amica, gli voglio bene, anche se non siamo s… - Giorgiolaporta : @EnricoLetta Noi grazie al #Pd abbiamo avuto uomini al #Governo che hanno difeso talmente tanto bene gli interessi… - BohEuroIT : RT @PaoloMa81781558: @Comunardo Per riassumere il nostro rapporto con gli altri Stati Ue: - stiamo con loro (obbediamo) quando hanno torto… - FrancescaCphoto : @RikIranez @pilloledirock Te lo ripeto, se parli così non conosci gli Aerosmith degli anni ‘70, periodo in cui hann… -