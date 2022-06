Germania, Scholz promette a Kiev un moderno sistema antiaereo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ore 11.30 - Il cancelliere ha parlato al Bundestag Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha promesso all'Ucraina la consegna di un moderno sistema di difesa contraerea. Lo ha detto parlando al Bundestag, dove ha sottolineato che il sostegno tedesco a Kiev è articolato su più misure. Leggi su panorama (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ore 11.30 - Il cancelliere ha parlato al Bundestag Il cancelliere tedesco, Olaf, ha promesso all'Ucraina la consegna di undi difesa contraerea. Lo ha detto parlando al Bundestag, dove ha sottolineato che il sostegno tedesco aè articolato su più misure.

Advertising

riotta : In Germania l'ombra dell'ex cancelliere lobbista Schroeder e i molti dirigenti filorussi intorno al cancelliere Sch… - AlexFondi : @alb_ricci @bordoni_russia Gli USA di russo non importano più nulla da tempo. Aggiornati. E i piani di exit dalle r… - FcaPitti : RT @fortnardelli: Scholz ha affermato che la Germania avrà presto il più grande esercito tradizionale d'Europa tra i paesi della NATO. Pe… - ChicoCayetano : RT @Gianl1974: La Germania fornirà all'Ucraina un sistema di difesa aerea all'avanguardia - Scholz IRIS-T SLM sarà in grado di respingere… - ElisaCuccolo : RT @Gianl1974: La Germania fornirà all'Ucraina un sistema di difesa aerea all'avanguardia - Scholz IRIS-T SLM sarà in grado di respingere… -