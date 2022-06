Generazione, il podcast di Luca de Santis che è un alfabeto di formazione queer (Di mercoledì 1 giugno 2022) Autore e sceneggiatore, de Santis presta la sua voce in un viaggio autobiografico e collettivo nella comunità Lgbtq+ italiana Leggi su wired (Di mercoledì 1 giugno 2022) Autore e sceneggiatore, depresta la sua voce in un viaggio autobiografico e collettivo nella comunità Lgbtq+ italiana

Advertising

upterroma : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 8. La terribile attualità di Bowling a columbine ed Elephant' su @Spreaker #armi… - INCOGNTECH : RT @artnewsit: Ascolta #Technology! In questo numero: l’esoscheletro di nuova generazione, Door Detection per i non vedenti, Valentino Ross… - artnewsit : Ascolta #Technology! In questo numero: l’esoscheletro di nuova generazione, Door Detection per i non vedenti, Valen… -