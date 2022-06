Gara 3 prima semifinale playoff basket Serie A 2022: Bologna in finale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bologna si conferma schiacciasassi anche in Gara 3 prima semifinale playoff basket Serie A. I campioni d’Italia vincono in Piemonte contro Tortona 66-71 centrando la seconda finale consecutiva. Sugli scudi Teodosic e Jaiteh. Gara 3 prima semifinale playoff basket Serie A: cosa è accaduto? La Virtus Bologna accede alla finalissima del campionato italiano di basket Serie A avendo così la possibilità di difendere il titolo. I felsinei scendono in campo determinati a chiudere il discorso piazzando un tremendo parziale di 11-0 che stordisce gli avversari. In pratica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022)si conferma schiacciasassi anche inA. I campioni d’Italia vincono in Piemonte contro Tortona 66-71 centrando la secondaconsecutiva. Sugli scudi Teodosic e Jaiteh.A: cosa è accaduto? La Virtusaccede alla finalissima del campionato italiano diA avendo così la possibilità di difendere il titolo. I felsinei scendono in campo determinati a chiudere il discorso piazzando un tremendo parziale di 11-0 che stordisce gli avversari. In pratica ...

