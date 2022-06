Gaetano e le parole sul futuro | “Mi sento pronto”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il trequartista di proprietà del Napoli, Gianluca, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale Under-21, con la quale sarà impegnato nelle prossime sfide contro Lussemburgo, Svezia e Repubblica d’Irlanda. Il calciatore, che insieme ad Alessandro Zanoli ha raggiunto il raduno di Nicolato, ha così parlato a proposito di una possibile permanenza a Napoli, senza dimenticare le ultime stagioni in casa Cremonese: “Voglio ringraziare la Cremonese per questi tre anni in cui la società mi ha sempre riconfermato. In questa ultima stagione ho accumulato molta più esperienza, il tutto coronato con la promozione in Serie A. Il ritorno a Napoli non mi spaventa, mie ho voglia di dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa e quindi darò il massimo in ogni partita”. Gianluca...