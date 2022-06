Fabio Rovazzi, la fidanzata Karen aggredita per strada: «Sto ancora tremando. Non mi era mai successa una cosa simile» (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Non mi era mai successa una cosa simile, sto ancora tremando» con queste parole, Karen Casiraghi, alias Karen Kokeshi, racconta lo spavento che si è presa. La fidanzata di... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Non mi era maiuna, sto» con queste parole,Casiraghi, aliasKokeshi, racconta lo spavento che si è presa. Ladi...

Advertising

andreastoolbox : Fabio Rovazzi, la fidanzata Karen aggredita per strada: «Sto ancora tremando. Non mi era mai successa una cosa simi… - infoitcultura : Kokeshi, la fidanzata di Fabio Rovazzi aggredita: 'Sto ancora tremando' - infoitcultura : Karen Kokeshi aggredita, il racconto su Instagram della fidanzata di Fabio Rovazzi - infoitcultura : Fabio Rovazzi, la fidanzata Karen aggredita per strada: «Sto ancora tremando. Non mi era mai successa una cosa - antoniorosato72 : Karen Kokeshi aggredita e rapinata in strada, la youtuber sui social: 'Mi hanno lanciata sul marciapiede, ero terro… -