F1: l’Aston Martin vuole continuare con Sebastian Vettel (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il boss del team Aston Martin di Formula 1, Mike Krack, ha smentito oggi le voci su una possibile firma del tedesco Mick Schumacher per sostituire il suo connazionale Sebastian Vettel, attuale pilota del team, in alcune dichiarazioni al canale RTL/ntv. “Siamo chiari che vogliamo continuare con Sebastian e tutto il resto lo vedremo più avanti”, ha detto Krack. Di recente si era ipotizzato che Schumacher, 23 anni, potesse succedere a Vettel, 34 anni, nella squadra britannica la prossima stagione. Il contratto di Vettel scade alla fine di quest’anno. Krack ha ribadito il suo interesse a continuare a lavorare con il quattro volte campione del mondo. “Quando hai un pilota come Sebastian, devi cercare di tenerlo. È un mix di qualità di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il boss del team Astondi Formula 1, Mike Krack, ha smentito oggi le voci su una possibile firma del tedesco Mick Schumacher per sostituire il suo connazionale, attuale pilota del team, in alcune dichiarazioni al canale RTL/ntv. “Siamo chiari che vogliamocone tutto il resto lo vedremo più avanti”, ha detto Krack. Di recente si era ipotizzato che Schumacher, 23 anni, potesse succedere a, 34 anni, nella squadra britannica la prossima stagione. Il contratto discade alla fine di quest’anno. Krack ha ribadito il suo interesse aa lavorare con il quattro volte campione del mondo. “Quando hai un pilota come, devi cercare di tenerlo. È un mix di qualità di ...

